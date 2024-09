In difficoltà a bordo del suo windsurf | recuperato dalla Guardia Costiera pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Nella serata di ieri, intorno alle 20:40, la sala operativa delladi Gaeta ha ricevuto una segnalazione riguardante unista innelle acque antistanti la spiaggia di Serapo, lato nord. L’atleta si trovava a circa 500 metririva e non riusciva a tornare verso la spiaggia. Considerando l’imminente arrivo della notte, la situazione ha subito destato preoccupazione. Tempestivo intervento dellaLe operazioni di salvataggio sono state avviate immediatamente. La motovedetta dellaè riuscita a localizzare ilista, ma nel frattempo, un giovane si era già tuffato in mare per prestare soccorso. Laha verificato le condizioni fisiche di entrambi e li ha riportati in sicurezza sulla spiaggia.