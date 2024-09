Il fascino mediterraneo di Maria Grazia Cucinotta e lo smokey di Luca Marinelli sono i protagonisti dei beauty look della decima serata di Venezia 81

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) È quasi giunto al termine l’appuntamento annuale con il Festival del Cinema. Penultimadi red carpet quella di ieri, dove idi81 hanno visto parecchia varietà di stili e acconciature. Alcunida segnalare poiché facilmente replicabili, altri si possolo ammirare da lontano. A conquistare primo tra tutti sicuramente ilindiscutibile di, che calca il red carpet per il film M., Il figlio del secolo. E porta divinamente un kajal nero sfumato che fa risaltare l’azzurro dei suoi occhi. A risaltare gli occhi chiari non è manco l’unico: come lui anche Barbara Chichiarelli, che abbina un rossetto burgundy a un make-up occhi intenso.