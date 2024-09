Highlights Sinner-Draper | semifinale US Open 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilcon glidella sfida tra Jannike Jack, valido per ladegli US. Vola in finale il numero uno al mondo, che stende il suo avversario in tre set con il punteggio di 7-5 7-6(3) 6-2 in poco più di tre ore di match. Vittoria di spessore per il portacolori azzurro, che disputa un incontro molto solido, riuscendo a tenere a bada i colpi del potente britannico. Nonostante qualche errore di troppo, soprattutto col dritto,riesce a venire a capo del primo set. Poi è bravo e cinico nel tie break del secondo e da lì in poi è tutto in discesa contro unesausto, che cede di schianto nel terzo parziale. Di seguito i migliori punti del match.