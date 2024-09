Giornata Mondiale per l’Aria Pulita qual è la qualità dell’aria che respiriamo in Europa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) Ogni anno, il 7 settembre, il mondo si unisce per celebrare lainternazionale delper i cieli blu. Questaha come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e di facilitare le azioni necessarie per migliorare laità del. È un appello globale volto a trovare nuovi modi per ridurre la quantità di inquinamento atmosferico che produciamo, assicurando che ogni individuo, ovunque nel mondo, possa godere del diritto di respirare aria. Sul sito istituzionale dell’organizzazione è evidenziato che l’inquinamento da polveri sottili è responsabile, a livello globale, di un terzo delle morti per infarto e malattie respiratorie croniche. Le stime indicano che ogni anno ci sono 6,5 milioni di morti precoci, includendo anche gli effetti negativi dell’inquinamento indoor.