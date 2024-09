Corriere dello Sport – Non mi aspettavo di essere fuori dal progetto Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-04 14:45:41 Arrivano conferme dal: Szczesny ha lasciato il calcio giocato dopo la risoluzione del contratto con la. L’ex portiere si è sfogato nel corso di un’intervista al canale Youtube di Luca Toselli: “Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima. Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me. Non miperò di trovarmidal, non l’avrei mai immaginato. Ho parlato molto sinceramente con Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della prossima stagione mi sarei ritirato. Poi ho iniziato a leggere sui giornali le notizie che parlavano della trattativa tra il club e Di Gregorio.