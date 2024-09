AEW All Out 2024 – Preview

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) A sole due settimane da quella grande festa che è stato All In, la AEW ci propone già un altro evento in PPV: il tradizionale appuntamento con All Out. In una Chicago che a quanto pare sta rispondendo un po’ freddamente allo show, la AEW ha imbastito in sole due settimane una card davvero notevole, andiamola ad esaminare. MJF vs. Daniel Garcia MJF arriva a questo incontro dopo una sconfitta ad All In, dove ha perso il titolo Internazionale contro Will Ospreay. Nonostante la sconfitta, MJF si è presentato al Dynamite successivo come se nulla fosse accaduto, mostrando solo un nastro di kinesiologia sul collo. Questa mancanza di vendita dell’infortunio ha fatto storcere il naso a molti fan. D’altra parte, Daniel Garcia sta vivendo un momento di rinascita. Dopo essere tornato con un pop enorme ad All In, Garcia sembra essere tornato alle sue radici come “Red Death”.