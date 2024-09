Turchia Montella | Calhanoglu ha avuto un problemino ma è a disposizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alla vigilia della partita contro il Galles, il ct della, Vincenzo, ha parlato delle condizioni di Hakan: “Nonostante qualche piccolo problema, ha lavorato con il gruppo e dunque è a. Non ho ancora deciso se impiegarlo nel primo o nel secondo tempo, ma ho già un’idea. Dobbiamo solo fare qualche valutazione in più“. Non preoccupa invece Arda Guler: “Posso dire tranquillamente che si è allenato e sta bene“. Lascenderà in campo venerdì alle ore 20:45 al Cardiff City Stadium per l’impegno di Nations League contro il Galles.: “haun, ma è a” SportFace.