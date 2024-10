Sunshine guilt, quel senso di colpa per non aver sfruttato le giornate di sole (Di venerdì 6 settembre 2024) Alcune persone non sopportano il caldo estivo, prediligono l’inverno e si sentono rinvigoriti dal freddo e spossati dal caldo. Molte altre persone, invece, trascorrono i mesi freddi sognando il sole e il calore, le vacanze estive, la possibilità di fare attività all’aperto senza la pioggia e il gelo. Quando poi però l’estate arriva, con le sue infinite giornate di sole, si scatena il cosiddetto Sunshine guilt: sentono di dover uscire e fare necessariamente qualcosa, per approfittare del tanto agognato sole, ma non ne hanno sempre voglia. Vediamo meglio cosa si intende per Sunshine guilt e da cosa deriva, oltre ad alcuni utili consigli per evitare il senso di colpa. Cosa si intende per Sunshine guilt? L’espressione Sunshine guilt è diventata virale dopo che la tiktoker Renee Reina l’ha utilizzata in un video girato in primavera. Robadadonne.it - Sunshine guilt, quel senso di colpa per non aver sfruttato le giornate di sole Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it (Di venerdì 6 settembre 2024) Alcune persone non sopportano il caldo estivo, prediligono l’inverno e si sentono rinvigoriti dal freddo e spossati dal caldo. Molte altre persone, invece, trascorrono i mesi freddi sognando ile il calore, le vacanze estive, la possibilità di fare attività all’aperto senza la pioggia e il gelo. Quando poi però l’estate arriva, con le sue infinitedi, si scatena il cosiddetto: sentono di dover uscire e fare necessariamente qualcosa, per approfittare del tanto agognato, ma non ne hanno sempre voglia. Vediamo meglio cosa si intende pere da cosa deriva, oltre ad alcuni utili consigli per evitare ildi. Cosa si intende per? L’espressioneè diventata virale dopo che la tiktoker Renee Reina l’ha utilizzata in un video girato in prima.

