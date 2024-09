Sinner-Draper oggi in tv in chiaro | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannikaffronterà Jacknel match valido per la semifinale dello US. Dopo aver sconfitto McDonald, Michelsen, O’Connell e Paul, il tennista azzurro ha sconfitto anche Daniil Medvedev ed ora ha la strada spianata verso il titolo. Ciò non vuol dire che ha già vinto perché comunque sulla sua strada ci sono avversarsi insidiosi e pronti a vendere cara la pelle. E’ innegabile, però, che si tratta di giocatori di secondo piano che, almeno in teoria, non dovrebbero poter impensierire. Il numero uno al mondo sfiderà in semifinale il suo grande amico, tennista britannico che ha raggiunto la prima semifinale Slam della sua carriera e l’ha fatto senza perdere set. Jannik ha perso l’unico precedente, che risale però al torneo del Queen’s del 2021.