Montemiletto | incidente mortale perde la vita una 76enne

(Di venerdì 6 settembre 2024) La donna diattraversava la strada ed un auto l’ha investita. Il conducende del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso Poco fa, a(AV), unadel posto è stata investita mentre stava attraversando una pubblica via. La donna è deceduta poco dopo mentre il personale del “118” stava tentando le manovre di rianimazione. Sul posto due pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. Il conducente del veicolo che ha investito l’anziana donna, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla donna. Accertamenti a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano. Nota stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Avellino L'articololaunaproviene da Punto! - Il web magazine.