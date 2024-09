Milano detenuto di 18 anni morto carbonizzato nel carcere San Vittore | indagato compagno di cella per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024)– Ildideldi 18neldi San, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura diper. Un'ipotesi tecnica necessaria per procedere con tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l'autopsia sul corpo del giovane. Il giovanenel rogo, classe 2006, era entrato ina luglio. Accusato di rapina, era in attesa di processo. L’ipotesi dietro la morte del 18enne è quella di una protesta sfociata in tragedia. Da quanto sta ricostruendo polizia Scientifica e agenti della penitenziaria, i due detenuti che dividevano laavrebbero iniziato a dar fuoco ad alcuni oggetti. Fiamme appiccate con un accendino, ma che poi sarebbero divampate.