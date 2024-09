Iss ridurre alcol a zero in gravidanza progetto e campagna social

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 set. (Adnkronos Salute) -inper proteggere i neonati dalla sindrome feto-ica, una costellazione di 400 disturbi che causano disabilità più o meno gravi destinate ad accompagnare i nascituri per tutta la vita. Problemi "prevenibili al 100% evitando di bere" in dolce attesa. "L'inva completamente evitato", ammonisce l'Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata mondiale della lotta alla sindrome feto-ica e disturbi correlati in calendario lunedì 9 settembre, "eppure una percentuale significativa di future mamme continua a bere anche durante la gestazione". Per dissuaderle l'Iss lancia unacon la partecipazione di diversi testimonial fra cui due giovani medici e futuri genitori. L'istituto annuncia inoltre unbiennale di monitoraggio, formazione e prevenzione di cui è capofila.