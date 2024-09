Il ritorno di Massimo Pulini | Dipingo sulle radiografie una forma di introspezione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024)è tornato a dipingere, un supporto fortemente simbolico che già aveva utilizzato in opere degli anni ’80. Ma è la stesura ad essere sostanzialmente mutata. Pittore dalle profonde intensità emozionali, critico e storico dell’arte, scrittore e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’artista cesenate ha lavorato su tela, su legno e su ghisa, la mostra che inaugura in questi giorni a Fusignano torna ad un supporto che fa risaltare immagini e ritratti in un bianco e nero suggestivo. Sì, proprio quelle lastre in plastica che fanno uso di radiazioni per dare una visuale interna agli oggetti e al corpo umano e di cuimette a frutto la retro illuminazione in varianti di densità e sfocatura.