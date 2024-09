Governo quando il neoministro Giuli stroncava Meloni in un libro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEsce di scena Gennaro Sanano, Alessandrogiura da ministro della cultura. Un giornalista per un giornalista. Tra le curiosità , un vecchiodel, fino ad oggi direttore del Museo Maxxi. “Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti (Einaudi, 2007)”. Un pamphlet polemico contro la classe dirigente di Alleanza Nazionale. Un saggio senza sconti, non privo di perfida ironia, fin dal titolo. E perdipiù non certo sospetto di inquinamenti ideologici. L’allora 32enne, redattore del Foglio, non risparmiava critiche neppure a Giorgia. La premier, all’epoca 29enne, era leader di Azione Giovani e vicepresidente della Camera. Enfant prodige della destra finiana, era altresì definita “arrembante” da. Ma nel testo non mancavano bordate., agli occhi dell’autore, pagava la vicinanza a Fini.