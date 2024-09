Giardini Sassi invivibili | Fate qualcosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’erano una volta i, pieno centro di Sondrio, meta di mamme con i bambini, cornice di chiacchiere tra anziani e pause pranzo al sole degli impiegati dei tanti uffici della zona. Da più di un anno questi frequentatori sono spariti, letteralmente allontanati dalle cattive abitudini di un gruppo di persone che nelle panchine attorno alla fontana centrale bivaccano, bevono e sporcano. Non solo: quando l’alcol trangugiato supera il livello di guardia, diventano pure molesti. Ne ha fatto esperienza, suo malgrado, anche Pietro Ciapponi (nella foto), titolare del bar situato in via Piazzi proprio di fronte ai. "Sono stato aggredito e pure minacciato di morte – racconta – da uno dei tanti vagabondi che ormai hanno preso il controllo dei. Non rappresento un caso isolato e francamente non se ne può più, siamo in tanti a pensarlo" .