Frattesi fuori per infortunio in Francia-Italia | ecco le sue condizioni!

(Di venerdì 6 settembre 2024) Davideesce nel secondo tempo dilamentando un problema fisico. L’Inter spera di evitare un altroledell’azzurro. PAURA – Serata speciale per l’, che batte 1-3 lanella sfida di debutto in Nations League. Tra i grandi protagonisti del match non mancano due calciatori dell’Inter. Federico Dimarco e Davide, infatti, hanno fato inizio alla rimonta azzurra al Parco dei Principi di Parigi, poi conclusa dal terzo gol di Raspadori. Non solo belle notizie da, però, soprattutto per Luciano Spalletti e per l’Inter. Dopo la rete al 51‘ e la vicinissima doppietta al 59’ sui risvolti di un calcio d’angolo,è stato costretto ad uscire dal campo.