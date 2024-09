Ellen Burstyn e un premio a Venezia per i suoi 70 anni di carriera

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 6 settembre 2024) Taylor Russell ed: una notte di celebrazione e transizione Taylor Russell ha recentemente espresso la sua gratitudine verso le attrici influenti che hanno ispirato la sua. Questo momento di apprezzamento è stato evidenziato quando ha ricevuto il Liberatum Pioneer Award, che simboleggia una transizione generazionale nell’industria cinematografica. Russell, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali duefa insieme a Timothée Chalamet in Bones and All diretto da Luca Guadagnino, è stata onorata insieme alla leggendaria. A 91è celebrata per il suo ruolo iconico in Alice Doesn’t Live Here Anymore, diretto da Martin Scorsese nel 1975. Un gala di creatività e tributo La cerimonia di premiazione si è svolta sull’isola della Giudecca a, in contrasto con il vivace Festival del cinema al Lido.