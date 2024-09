Dall’ex impianto Frisi al Pallone Demolizione e apertura in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Impianti sportivi comunali della città di Bresso tra imminenti aperture di nuovi spazi e prossimi abbattimenti di storiche palestre. Il mese di settembre sarà decisivo per il futuro delle strutture al coperto: da una parte, diventerà operativo il cosiddetto, come viene chiamato dai bressesi, vale a dire la tensostruttura di via don Minzoni; dall’altra, invece, comincerà il conto alla rovescia per ladella exdi via Villoresi, dopo decenni di partite e di allenamenti delle società e delle associazioni sportive del territorio locale. Nei fatti, si concluderanno tra un paio di settimane i lavori per trasformare il vecchio campo da tennis in cemento di via don Minzoni in unpolivalente con una superficie di gioco blu royal, adatta proprio per ospitare diverse attività sportive; vi si alleneranno le squadre di volley e di calcetto.