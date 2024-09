Alexandru morto nel terribile incidente a 18 anni | donati gli organi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Ionut Arteni, un giovane di 18, è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto pirata a Ortona, in provincia di Chieti, nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Il ragazzo, in sella alla sua bicicletta mentre tornava dal lavoro, è stato investito da un uomo che è poi fuggito senza prestare soccorso. Nonostante il pronto intervento di un altro automobilista che ha trovatoagonizzante e ha chiamato i soccorsi, le sue ferite si sono rivelate troppo gravi. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Pescara,il 5 settembre. La famiglia, nonostante il dolore, ha deciso di donare gli. Nella notte si sono svolte le operazioni di prelievo di cuore, fegato, reni, pancreas e cornee che sono andati a Roma e all'Aquila, come riporta l'Ansa.