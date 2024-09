Una notte evento con ScuolaZoo alla Sagra della Nana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – Unacondi Montagnano. L’appuntamento è fissato per le 22.00 di venerdì 13 settembre quando il piccolo paeseValdichiana diventerà una discoteca a cielo aperto con un’iniziativa di musica e divertimento che, pensata per coinvolgere i più giovani, è organizzata dpiù grande community italiana di studenti e studentesse.è un vero e proprio movimento collettivo che ha preso il via nel 2007 da un blog per portareluce i problemi delle scuole con la volontà di risolverli dall’interno, diventando rapidamente un punto di riferimento per l’intera penisola come testimoniato dal profilo Instagram che vanta oltre quattro milioni di follower.