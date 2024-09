Udinese 1-1 col Koper in amichevole | gol di Davis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’pareggia 1-1 contro ilnell’organizzata in questa pausa nazionali. A realizzare l’1-0 dei friulani al 43? è Keinanche, dopo aver sfiorato il vantaggio con uno scavetto sul portiere, ha firmato il vantaggio sfruttando una respinta del portiere sloveno. Al 18? del secondo tempo iltrova il pareggio con Jovanovic, che sfonda sulla sinistra e supera Padelli in uscita. “Sono contento, dopo uno stop lungo ho bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare forte in Serie A. Mi fa bene e fa bene anche a chi non ha giocato tanto nelle prime tre partite. Un buon allenamento per essere pronti dopo la sosta in vista di Parma”, ha detto Enzo Ebosse tornato in campo dopo un lungo stop per infortunio. Il tabellinoprimo tempo (4-2-3-1): Bas; Adrian, Kovacic, Ivkic, Felipe; Bacha, Zalaznik; Simcic, Groznica, Matondo; Adinho. All.