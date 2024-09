Sanità il piano per assumere 30mila medici | il Mef cerca 1mld

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il governo Meloni continua a lavorare alla manovra finanziaria. Il tempo stringe, entro il 20 settembre infatti va presentato a Bruxelles ilstrutturale per i prossimi cinque anni e non si può sbagliare le stime. L'esecutivo ipotizza una legge finanziaria da 25-30 mld, ma molte di queste risorse sono già state "prenotate" per interventi chiave: come la riduzione del cuneo fiscale e la riduzione dell'Irpef, misure che potrebbero valere circa 18mld. Ma Meloni vuole anche dare un segnale sullapubblica, per questo pensa a unstraordinario per - riporta Il Sole 24 Ore -in tre anni fino atrae infermieri. È questa una delle misure che dovrebbe prendere forma nella legge di bilancio.