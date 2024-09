Louis Vitton Cup 2024 Luna Rossa è uno spettacolo | altra vittoria semifinali assicurate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024)sa solo vincere e vola in semifinale. La barca italiana, ha vinto anche la regata odierna valida per il round 2 della Luis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand nella finale di America’s Cup. Nelle acque di Barcellona, dopo il rinvio di ieri per maltempo,oggi ha battuto nettamente i francesi di Orient Express portando cosi a 5 i suoi punti in classifica e 0 sconfitte. Con questo successo l’imbarcazione italiana è certa di finire quantomeno nelle prime quattro posizioni e quindi di giocarsi la semifinale, anche se l’obiettivo è quello di chiudere al primo posto così da potersi scegliere la sfidante proprio in semifinale.