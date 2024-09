I figli degli altri film su Rai3 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Questa sera, giovedì 5 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il, unfrancese del 2022 diretto da Rebecca Zlotowski. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. IAl centro della narrazione c’è Rachel (interpretata da Virginie Efira), una donna quarantenne che vive una vita appagata. Insegnante di liceo, circondata da affetti e passioni come la musica, Rachel si trova a fare i conti con il desiderio di maternità che si fa sempre più pressante. Quando incontra Ali (Roschdy Zem), un uomo affascinante e separato, Rachel si innamora. Ma Ali ha unaa, Louana, e il legame che si crea tra Rachel e la bambina complica la loro relazione.