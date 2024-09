Gli Stati Uniti accelerano sull’intelligence satellitare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) La National geospatial-intelligence agency (Nga) e la Space force deglicollaboreranno per trasmettere dati di Intelligence raccolti dai satelliti direttamente sul campo di battaglia. Il nuovo Joint mission management center della Nga a Springfield includerà anche operatori della Space force per elaborare i dati satellitari più rapidamente e per tradurli in dati di Intelligence tattica da fornire ai militari sul campo. La collaborazione tra le due realtà ha necessitato di tempo per ingranare ma, come afferma il vice-ammiraglio della Nga, Frank Whitworth, si è finalmente raggiunto un punto di equilibrio. Il coordinamento non potrà che aumentare, visti i progetti ancora in cantiere, come la costellazioneGround moving target indicator (Gmti) per fornire aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei bersagli individuati.