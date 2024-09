Estate in Diretta contro Pomeriggio 5 | i dati della sfida degli ascolti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un anno fa il debutto di Myrta Merlino al timone di5 è stato seguito da 1.633.000 telespettatori pari al 21,37% di share nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44; 1.572.000 spettatori con il 19.33% di share nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25 e 1.482.000 telespettatori con il 16.57% di share durante i saluti.inè stata battuta ed ha intrattenuto 1.364.000 telespettatori, con il 16,24% di share. I festeggiamenti socialhater di Barbara d’Urso però sono durati poco più di 24 ore, perché nel corsoscorsa stagione televisiva le cose sono cambiate e anche parecchio, il nuovo5 infatti non ha più fatto quei numeri. Quest’anno Myrta al debutto ha fatto 1.098.000 spettatori con il 14,9% di share nella prima parte, 969.000 telespettatori nella seconda con il 12,4%, mentre solo 909.