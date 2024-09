Caso Sangiuliano la prima intervista di Boccia | Ministro ricattato da alcune persone per delle agevolazioni che hanno avuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Maria Rosariarilascia la sua. Lo fa a La Stampa dove rispondere, in video, alle domande sulla vicenda che ha travolto ildella Cultura, Gennaro. “Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi“, ribadisce la 41enne al centro dello scandalo estivo che imbarazza il governo italiano e la premier Giorgia Meloni. E alla fine lancia anche un affondo: “Ci sonoche ricattano ilperche“. Senza però aggiungere dettagli. Sui pagamentitrasferte – che ilafferma, documenti alla mano, di avere pagato con il suo conto personale – l’imprenditrice sottolinea di avere “sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria”.