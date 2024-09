Calhanoglu Montella resta vago | Devo decidere due opzioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Hakanrecupera dall’infortunio con l’Inter in tempo per Galles-Turchia. Il CT Vincenzospiega le sue intenzioni legate al minutaggio del regista turco. RECUPERATO – Per Hakandalla Turchia, come per Alessandro Bastoni con l’Italia, arrivano buone notizie. I due calciatori dell’Inter, che erano usciti acciaccati dalla partita di campionato contro l’Atalanta, sembrano aver recuperato dai problemi fisici. A confermare l’aggiornamento arrivato in mattinata sul regista turco è lo stesso CT Vincenzo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Galles-Turchia. L’allenatore italiano, rispondendo al quesito di un giornalista, ha parlato anche della possibilità di vedere in camponella sfida di Nations League.