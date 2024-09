US Open 2024 Fritz | Ero pronto entusiasta della semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Taylorha raggiunto la primaslamsua carriera allo US, battendo Alexander Zverev in un grande match valido per i quarti di finale. Nella conferenza stampa post partita lo statunitense si è detto soddisfatto del risultato: “Sono sceso in campo sentendomi molto bene,per la sfida. Penso che nei miei precedenti quarti di finale del Grande Slam sono sceso in campo un po’ nervoso, ma oggi mi sono sentito molto bene fin dall’inizio,a dare il massimo. Forse ho iniziato a sentirmi più nervoso man mano che la partita andava avanti, perché sentivo che lui stava giocando un po’ teso. Questo, in un certo senso, ha portato anche me a giocare un po’ teso, ma ho trovato una serie di buoni servizi quando ne avevo bisogno e ho giocato molto bene i punti importanti. Sono moltodi raggiungere la mia prima“.