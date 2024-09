Ubriaco aggredisce madre e fratello panico a Campo Parignano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Torna a casalae il. E’ finito nei guai un professionista ascolano di 33 anni dopo la segnalazione dei familiari di quello che era avvenuto nell’appartamento di famiglia adove sono intervenuti i carabinieri. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto), l’uomo ha scelto di non presentarsi all’interrogatorio di garanzia, avendone facoltà in base alle procedure attuali. Nei suoi confronti la Procura di Ascoli muove l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, per fatti avvenuti nella sua abitazione lo scorso 28 luglio. E’ stata la, esasperata e impaurita, a denunciare il figlio e già questo da la misura di come la situazione in famiglia fosse seria da tempo.