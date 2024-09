Parco Da Vinci gli impiegati svaligiano il Leroy Merlin | furti per 800mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fiumicino, 4 settembre 2024 – Nella mattinata di mercoledì 28 agosto 2024, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti Roma, su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia, diretta dal Dott. Liguori, indagini coordinate dal Dott. Piloni, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di un cittadino bulgaro, di 27 anni e di un cittadino italiano di 28 anni, gravemente indiziati di essere gli autori di una serie di, perpetrati in concorso, in maniera seriale, ai danni dell’azienda, presso ilcommerciale “Da”, di Fiumicino. Per il primo il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari mentre per il secondo il divieto di dimora nel comune di Fiumicino.