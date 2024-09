Minecraft | il primo teaser trailer del film!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024): ildel! È passato molto tempo da quando è stato annunciato unsu. Tuttavia, l’anno prossimo uscirà finalmente questo lungometraggio per la Warner Bros. e Legendary Pictures, iladattamento live-action per il grande schermo del videogioco più venduto di tutti i tempi. Di questo progetto è ora stato rilasciato ile ilposter, dopo la fuga di notizie di quest’estate che ha permesso di dare unsguardo a diversi personaggi principali. È chiaro che ilè stato realizzato pensando ai fan, quindi, se non avete mai giocato ai giochi di, potreste rimanere a bocca aperta. Tutti sembrano divertirsi, tuttavia, e o ilci sorprenderà o sarà un altro Borderlands. È difficile dirlo ora come ora.