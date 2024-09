Mentre si vota per il Leone d’Oro red carpet al Premio Faraglioni di Capri per il premio Oscar Nicola Piovani La lettera di Noa di Noa contro il governo israeliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ospite speciale Noa, cantante israeliana famosa anche per il suo coinvolgimento nel chiedere una risoluzione pacifica al lungo e sanguinoso conflitto tra Israele e Palestina. “decrepito, quelloil quale stiamo protestando da tempo. Pensano solo alla loro sopravvivenza politica e al proprio guadagno personale. Anche il popolo palestinese subisce una guerra che li affama, uccide vittime innocenti. Anche loro sono traditi di un’organizzazione terroristica che li odia quanto odia noi israeliani. La guerra non risparmia nessuno e il mio cuore piangecanto per non fare morire l’ultima delle speranze. Ma tutto il mondo intorno a me cerca solo vendetta”, questo l’incipit di unaletta durante il concerto che colpisce come un pugno in faccia a noi, vittime della nostra indifferenza, pronti a voltarci dall’altra parte.