Marattin Iv | L’ex ministro? Non lo voterei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Onorevole Luigi, deputato di Italia viva, il M5s ha accettato di sostenere Andrea Orlando in Liguria, dove Iv divide il campo largo. Se lei fosse il segretario del Terzo Polo riunito chi sosterrebbe? "Difficile dirlo nel momento in cui una delle due parti non ha ancora scelto il candidato. Ma Andrea Orlando, persona stimabile, rappresenta una sinistra molto lontana da una sensibilità liberal-democratica, per cui se fossi ligure non lo. Lo pensava anche tutta Iv, fino a poche settimane fa. Si diceva che contro di lui Toti avrebbe vinto persino dai domiciliari". Lei ha detto di non credere al campo largo a livello nazionale. Perché? "Non credo nelle coalizioni dove c’è tutto e il contrario di tutto e che stanno insieme solo per non far vincere l’avversario. Le abbiamo viste già nel 1996 e nel 2006, ed entrambe le volte sono collassate.