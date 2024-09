La Giareda chiude l’estate Quest’anno i ’Guaskers’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vivere gli ultimi scampoli d’estate a Reggio Emilia significa, come da tradizione, poter godere del ritorno della. La festa in onore della Beata Vergine della Ghiara e Sagra di Reggio Emilia, arrivataalla 45esima edizione, animerà fino a domenica 8 settembre il centro storico. Si parte oggi, alle 17, con la cerimonia di inaugurazione in piazza Gioberti e il taglio del nastro assieme all’arcivescovo monsignor Giacomo Morandi, il sindaco Marco Massari e l’assessora all’economia urbana e centro storico Stefania Bondavalli. Tutti i giorni lungo corso Garibaldi, in piazza Gioberti e in via Emilia Santo Stefano ci saranno il mercato con prodotti tipici, gli stand dell’artigianato e le bancarelle delle associazioni.