Il Comune e il tesoretto | Tanti conti da pagare

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le casse del municipio piangono. E la nuova giunta tira fuori il problema. "Inon tornano", dice l’assessore al bilancio Renato Rusconi che aggiunge: "Ma quale? Ma quale avanzo di bilancio, ci avrebbe lasciato la giunta Deidda? I 507mila euro e spiccioli che in un primo momento sembrava che fossero soldi disponibili per ile che potevano essere spesi, in realtà si sono polverizzati a un’attenta analisi della situazione delle casse del municipio". "Infatti se da un lato l’amministrazione uscente sosteneva di averci lasciato questi soldi ‘spendili’ per il paese, in realtà si era scordata di dirci, o gli era sfuggito – attacca – che c’erano dei debiti dae alla fine abbiamo scoperto che di soldi spendibili ne rimangono appena 83500 euro". "Ma quali sono i debiti che di fatto hanno eroso questo? – prosegue Rusconi snocciolando il problema –.