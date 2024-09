Controlli a Torpignattara Malatesta e Pigneto | 1 arresto e 3 denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma Notize, Cronaca di Roma – Operazione dei Carabinieri contro criminalità e illeciti ambientali nei quartieri periferici di Roma I Carabinieri della Stazione di Roma, in collaborazione con la Compagnia Roma Casilina e il Gruppo Carabinieri Forestali, hanno condotto una serie dimirati nei quartieri di. L’operazione, volta a contrastare la criminalità e a reprimere gli illeciti ambientali e agroalimentari, è stata promossa dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’attività è di un, trealla Procura della Repubblica e quattro sanzioni amministrative. In particolare, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino iracheno di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane romano.