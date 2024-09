Charles Leclerc spedisce Tv8 in orbita | Monza un successo senza precedenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Gran Premio di) Iniziamo dai numeri: domenica la Formula 1 ha toccato su un canale “nativo digitale” ascolti record con una media di 2.342.000 spettatori e il 20.6% di share. Ma che il buongiorno si vedesse dal mattino era chiaro già dalle prove di sabato che su Tv8 avevano ottenuto l'8% di share, con le rosse classificate col quarto e quinto tempo in griglia di partenza. La storia della F1 nel nostro Paese inizia con la trasmissione del GP d'Italia del 1953 da parte della Tv di Stato mentre per la copertura generale bisognerà aspettare il 1963, con la prima telecronaca del mitico Mario Poltronieri che sarà poi voce ufficiale Rai fino al 1994. Dopo alcuni anni in cui la Rai spartì i Gran Premi prima con Mediaset e poi con Sky, dal 2018 i diritti diverranno esclusivi di Sky.