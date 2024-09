Autostrada un altro camion in fiamme | tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Liguria – Unha preso fuoco nel nodole ligure lungo la A26 Genova-Gravellona Toce, tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria), all’interno della galleria Campasso in direzione Gravellona Toce. L’incidente ha comportato la chiusura temporanea della tratta e la formazione di una coda di cinque chilometri. Intervento dei soccorsi e gestione del traffico Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia (Aspi). Fortunatamente, non si registrano feriti. Aspi ha comunicato che gli utenti in viaggio sulla A26 in direzione Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, potranno rientrare in A26 ad Ovada seguendo la viabilità ordinaria.