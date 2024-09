Violenta aggressione ai danni di Don Antonio Coluccia il prete antimafia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Don, noto per il suo impegno nella lotta contro la criminalità e il traffico di droga, è stato vittima di unadi stampo mafioso a Roma, nel quartiere Quarticciolo. L’episodio è avvenuto durante un corteo per la legalità, una delle tante iniziative organizzate dal sacerdote salentino per sensibilizzare la comunità e contrastare il potere delle organizzazioni criminali nelle periferie romane. Insulti dal balcone. Poi bottiglie lanciate dalla finestre. Lo rende noto Luisa Regimenti, assessora al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, esprimendo “la più totale solidarietà” al sacerdote salentino.