Ulteriori accessi abusivi alle banche dati Le nuove rivelazioni di Cantone

(Di martedì 3 settembre 2024) Non hanno mai smesso di spiare il governo e per questo devono essere arrestati, mentre gli inquirenti danno la caccia ai complici e ai mandanti. È la linea della Procura di Perugia, che indaga sul presunto dossieraggio all'Antimafia, l'inchiesta in cui sono coinvolti il finanziere Pasquale Striano, l'ex pm Antonio Laue i giornalisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, accusati in concorso di accesso abusivoe rivelazione del segreto. Gli inquirenti contestano loro di aver spiato, dal 2018 al 2022, oltre 300 persone, la quasi totalità politici di centrodestra ma anche vip e imprenditori, le cui informazioni riservate venivano poi trasmesse ai cronisti, diventando scoop sul quotidiano per colpire l'avversario e influire sulla vita democratica del Paese.