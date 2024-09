The Cure | Roger O’Donnell e la sua lotta contro un linfoma raro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024), storico tastierista della band britannica The, ha recentemente rivelato di essere affetto da una forma rara e aggressiva di. La diagnosi, giunta circa un anno fa, è stata un duro colpo per l’artista, che ha deciso di condividere la sua esperienza con il pubblico, sottolineando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza riguardo ai sintomi di questa malattia.annuncia la sua malattia (Credits: @xodonnell/ Instagram) – VelvetMag, che ha accompagnato iin molte delle loro iconiche produzioni musicali, ha dichiarato di aver ignorato i primi segnali del male per diversi mesi, attribuendo i sintomi a cause meno gravi. Solo quando la situazione è peggiorata, il tastierista ha deciso di sottoporsi alli medici più approfonditi, che hanno portato alla scoperta del