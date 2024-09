Temptation Island 12 un’ex protagonista del reality sbugiarda Fabio Mascaro | L’ho sentito fino a fine luglio e non mi sembrava fidanzato!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) Nelle ultime ore, il profilo Instagram ufficiale diha rivelato l’identità della quinta coppia pronta a mettersi in gioco neldei sentimenti di Canale 5, ovveroe Sara El Moudden. A scrivere al programma è stata Sara, per capire se la loro storia d’amore può avere un futuro oppure no, dal momento che da quando stanno insieme è sempre stata lei a spostarsi per raggiungerlo in Calabria, da Ravenna, mentre lui non ha mai voluto andare a trovarla né tantomeno incontrare la sua famiglia.ha confermato che il loro sentimento viaggia su due lunghezze diverse e che la partecipazione apotrà fargli capire se Sara è la persona giusta per lui o meno.