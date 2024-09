Piove e Roma è allagata Gualtieri sotto accusa | le prime parole del Campidoglio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)da "la città eterna" è diventata una città eternamente in emergenza. Prima gli incendi, poi l'immondizia e ora anche i fiumi d'acqua piovana. Da mezzogiorno di oggi, martedì 3 settembre,in tutta la capitale. Oltre trenta gli interventi dei vigili del fuoco per danni d'acqua, alberi e rami caduti, rimozioni di cornicioni e tegole sue provincia. Intanto, il sito dell'Atac informa che le stazioni Manzoni e Lepanto (linea A) sono chiuse per le avverse condizioni meteo. La stessa azienda informa anche che per il maltempo le linee 045, 058 e 20 - che insistono sul quadrante Est – sono deviate su percorsi alternativi. In via del Crocifisso, nelle immediate vicinanze dal Vaticano, l'acqua è arrivata fino all'altezza delle portiere. Già erano giunte previsioni di un temporale. Ma è indubbio che ini siano rimasti sorpresi.