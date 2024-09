Omicidio Verzeni identificati i due minorenni minacciati da Moussa prima del delitto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) I Carabinieri di Bergamo hanno identificato duecoinvolti indirettamente nell’di Sharon, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. I ragazzi, entrambi residenti a Chignolo d’Isola, un comune vicino, sono statidaSangareche quest’ultimo compiesse l’. Sangare, attualmente in carcere con l’accusa divolontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, aveva incrociato i due giovani nel suo vagare alla ricerca di una vittima “più vulnerabile”.Leggi anche: Sharon, l’assassino: “L’ho uccisa tanto per farlo”. In casa manichini su cui tirava i coltelli Uno dei due ragazzi è già stato interrogato e ha confermato i dettagli emersi dalle indagini e dalla confessione di Sangare.