In vacanza 15 giorni con l’auto in divieto

(Di martedì 3 settembre 2024) Residente in centro va inper due settimane lasciandoposteggiata a lato di piazza Baccio Pontelli, non avendo un garage. Dueprima del rientro dalla villeggiatura riceve la chiamata della polizia locale: "Hain, venga a spostarla entro pochi minuti e sarà rimossa". "Ma sono fuori regione e non avendo parenti in zona non posso spostarla" la replica. Dunque multa e rimozione forzata, perché l’evento Street food all’interno del Festival Pikkanapa quest’anno si svolge proprio in piazza Baccio Pontelli, una location non proprio apprezzata dai residenti di questa parte di città. "C’è il parcheggio delle Conce a disposizione per i residenti" ha detto presentando l’evento l’assessore Alessandro Tesei ma visti i tanti avventori presto quei posteggi si sono rivelati insufficienti.