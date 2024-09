Cosa rischia Riccardo il diciassettenne che ha sterminato la famiglia? Il precedente di Erika De Nardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – La difesa punterà a far cadere l’aggravante della premeditazione, una di quelle contestate nell’imputazione di triplice omicidio. Per la procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, “la nostra ipotesi non cambia” anche in seguito all’interrogatorio di ieri, e “resta la premeditazione”. Il nodo perizia La sorte processuale diC., il 17enne che ha ucciso i genitori e il fratellino a Paderno Dugnano, potrebbe giocarsi anche su una perizia psichiatrica, che potrebbe essere chiesta, in una fase successiva, dal suo difensore, l’avvocato Amedeo Rizza, e anche dal pm. L’unico punto certo è che il ragazzo non verrà condannato all’ergastolo, che per i minorenni non è previsto.