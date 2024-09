Calcio sotto choc il campione di Seria A arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)nel mondo deldopo la notizia dell’arresto del giocatore della squadra della Serie A. Tutto è iniziato con il racconto di una donna di 25 anni in cui spiegava di essere stata aggredita sessualmente insieme a un’ altra ragazza di 21 anni. Le due ragazze hanno sporto denuncia e sono state successivamente medicate in ospedale. Dopo la denuncia e il riscontro dell’avvenutain ospedale la polizia ha provveduto all’arresto del centravanti. Insieme a lui è finito in cella un altro uomo. Il calciatore attualmente si trova in una cella della sede della polizia in attesa di comparire davanti al giudice. Il club calcistico è intervenuto in questi minuti prendendo una posizione rispetto all’accaduto con un comunicato stampa ufficiale spiegando che collaborerà con gli inquirenti.