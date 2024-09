Wolfs la recensione | il buddy movie non perde né il pelo né il vizio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 2 settembre 2024) 1994. Un signore ben vestito si presenta a un appuntamento con la storia del cinema. Smoking nero, baffetto irreprensibile, atteggiamento sicuro e una frase in bocca diventata cult nello stesso momento in cui viene pronunciata: “Sono il signor Wolf, risolvo problemi”. Trent’anni dopo quel mitico personaggio di Pulp Fiction diventa l’archetipo di unin cui i risolutori di problemi sono due. Entrambi cool, entrambi sex symbol navigati, entrambi incapaci dire ile il. Ovvero quel fascino che non conosce pensione stampato sui volti di George Clooney e Brad Pitt. Due icone che hanno saputo giocare con la loro bellezza mitigandola con tanta autoironia. Uno sporco lavoro che torna di prepotenza al cinema 16 anni dopo l’ultima volta. Da quel 2008 in cui Burn After Reading mise in luce il lato più grottesco del duo più fico di Hollywood.