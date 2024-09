Unifi lancia il nuovo filo ricavato dal poliestere riciclato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Potrebbe essere una vera e propria svolta nel mondo del tessile., brand specializzato in produzione e riciclo di filati, ha infatti testato eto sul mercato lo scorso 20 agosto una vera e propria novità . Si tratta di due prodotti: un isolante termico per abbigliamento, chiamato Thermaloop, e unbianco. Che fanno parte della linea Repreve, nota come “il più grande portafoglio di poliesteri rigenerati al mondo”. Ma di cosa si tratta? Nel concreto, sono materiali realizzati al 100% a partire da materie prime riciclate. Di queste, almeno il 50% proviene direttamente da tessuti a fine vita: facevano parte del materiale raccolto per il programma Textile Takeback dell’azienda.e i tessuti riciclati: si è risolto il problema dello sbiancamento? Nella filiera del riciclo dei tessuti uno dei problemi maggiori è sempre stato quello dello sbiancamento dei tessuti.